Москвичи смогут наблюдать северное сияние раз в месяц

Полярное сияние обычно наблюдается в высоких широтах, возникая даже при слабых солнечных возмущениях. Однако сейчас Солнце приближается к пику своей активности, что приводит к частым и сильным магнитным бурям. В связи с этим полярное сияние становится видимым и в средних, а иногда даже в низких широтах. Об этом рассказал доктор физико-математических наук Игорь Чашей.

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В течение ближайшего года жители Земли будут часто наблюдать вспышки на Солнце, которые вызывают полярные сияния в средних широтах. После пика солнечной активности эти явления станут менее интенсивными.

— Даже если есть активность на Солнце, то необязательно, что там произойдет вспышка. Если же она произошла, то это еще не значит, что выброс после нее придет к Земле. И даже если он пришел, не факт, что он вызовет сильные возмущения магнитосферы, — объяснил Чашей.

Эксперт предположил, что жители столицы смогут наблюдать сияния в среднем раз в месяц в ближайшем году. Однако предсказать точное время и место появления сияния невозможно. Продолжительность сияния зависит от силы магнитной бури, в среднем оно длится от 30 минут до двух часов. Чтобы увидеть сияние, необходимо ясное небо, наблюдать можно из любой точки, передает его слова «Москва 24».

Новая магнитная буря обрушится на Землю во вторник, 10 сентября. Синоптики спрогнозировали, что магнитные воздействия начнутся во вторник после 15:00. После полуночи в среду, 11 сентября, буря может усилиться и достигнуть уровня G2 (среднего).