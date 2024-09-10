Расписание поездов на МЦД-4 изменится

С 12:00 13 сентября до 23:00 15 сентября изменится расписание на МЦД-4. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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На Нижегородском направлении на участке от Марьиной Рощи до Нижегородской интервалы движения увеличат до 30 минут. От Нижегородской до Железнодорожной — до 10 минут. Некоторые электрички в сторону Железнодорожной будут следовать и от Нижегородской.

На Калужском направлении на части диаметра от Апрелевки до Марьиной рощи возможно увеличение интервала движения до 20 минут. Часть поездов МЦД со стороны Апрелевки будет ходить от/до Марьиной Рощи. При этом поезда от/до Киевского вокзала сохраненят. В период «окна» на участке от Курской до Нижегородской поезда в сторону Железнодорожной будут следовать по I главному пути

— Во время изменений будут проводиться работы по модернизации путевой инфраструктуры... Планируйте поездки заранее! — передает Telegram-канал «Депртранс. Оперативно».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с момента запуска четвертого диаметра МЦД «Калужско-Нижегородский» прошел год. В мае 2023 года правительство Москвы запустило поезд «Иволга 4.0». Полностью обновить подвижной состав, включая маршруты дальнего пригорода, планируется к концу 2025 года.