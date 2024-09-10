Синоптик спрогнозировал зиму в Москве

Грядущая зима в Москве будет теплой и неустойчивой. Такой прогноз в беседе с «Комсомольской правдой» сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, грядущая зима будет «теплее, чем она должна быть по климатическим нормам».

«Превышение над нормой будет достигать где-то двух-трех градусов, но не более того. А если говорить про осадки, — я думаю, дефицита снега не будет. Его количество будет достаточно близким к средним показателям, которые характерны для зимнего сезона. То есть снега будет в норме», — сказал Тишковец.

При этом синоптик отметил, что ожидается неустойчивое состояние атмосферы зимой — оттепели будут сменяться морозами, снегопадами, а затем снова будет теплеть.