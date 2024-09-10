В Москве побит 75-летний рекорд температуры для 10 сентября

Во вторник, 10 сентября, воздух на базовой метеостанции Москвы прогрелся до +26,3°, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Таким образом, пояснил синоптик, сегодняшний день стал самым тёплым 10 сентября за последние 75 лет, с момента начала наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ.

По его словам, прежним лидером было 10 сентября 1972 года, тогда максимум составил +25,8°.

Это не окончательное значение максимальной температуры сегодняшнего дня, уточнил Леус. Он добавил, что точное значение станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

По мнению специалистов центра, на большей части Русской равнины задержится солнечная погода, лишь кое-где на юге могут прошуметь грозовые дожди.