В Москве побит 75-летний рекорд температуры для 10 сентября

Температурный рекорд за 75 лет для 10 сентября побит в Москве, показатель составил 26,3 градуса.

Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня к 13 часам воздух на базовой метеостанции Москвы, ВДНХ, прогрелся до 26,3 градуса - таким образом, как и ожидалось, сегодняшний день стал самым теплым 10 сентября за последние 75 лет, с момента начала наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ. Прежним лидером было 10 сентября 1972 года, тогда максимум составил 25,8 градуса", - написал он в своем Telegram-канале.

Леус уточнил, что точное значение для 10 сентября будет известно после 21 часа.