В Москве 10 сентября станет самым теплым за 75 лет

Вторник в Москве поставит температурный рекорд и станет самым теплым днем за 75 лет.

Температура составит 26-28 градусов, по области - 24-29, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня погоду в столичном регионе продолжит формировать западная периферия обширного антициклона. В такой ситуации в Москве и по области ожидается переменная облачность без осадков, максимальная температура воздуха в Москве 26-28 градусов, по области - 24-29. С такими температурами сегодняшний день станет самым теплым среди всех десяток сентября за последние 75 лет", - сказал он.

Синоптик добавил, что ветер юго-восточных направлений с порывами 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.