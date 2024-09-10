Панде Катюше могут начать искать пару через три года

Панде Катюше, появившейся на свет в Московском зоопарке в конце августа 2023 года, через три года могут начать искать пару, сообщила в интервью ТАСС генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

"Катюша может находиться у нас до 4 лет. До 2 лет она считается ребенком, и находится с мамой, а потом ей нужно будет такой же большой вольер, столько же еды, как взрослым. И, конечно, ей нужно будет искать своего панда-принца. Через 2 года мы будем спрашивать китайских коллег, куда малышка будет переезжать", - сказала Акулова.

Она отметила, что все панды в мире принадлежат Китаю. А Катюша является ценной особью для природоохранной программы.

"Нам, конечно, хочется, чтобы у Катюши был самый лучший панда-принц", - добавила Акулова.

Пока же, уточнила гендиректор, маленькая панда еще находится на грудном вскармливании. Малыши панд до двух лет могут есть материнское молоко.

"Завершение грудного вскармливания - тоже ответственный момент, пока сложно сказать, как пройдет этот процесс <...>. Но самый тревожный момент, как мне кажется, это когда Катюша повзрослеет, и Диндин должна будет показать нам, что все, ребенок вырос, пора отселять в отдельный вольер. Но мы думаем, что это все же будет не раньше, чем через год", - добавила она.

По ее словам, взрослые панды Диндин и Жуи по соглашению приехали в Московский зоопарк на 15 лет.