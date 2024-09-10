В Московском зоопарке надеются получить золотых обезьян из Китая

Московский зоопарк рассчитывает начать переговоры с Китаем, чтобы привезти в столицу золотых обезьян, сообщила ТАСС генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

"Московский зоопарк по-прежнему хочет привезти золотых обезьян. Это редкий вид животных, решения о них принимаются на уровне первых лиц. Но мы уже готовимся, исследуем, как их содержать, как создать необходимые условия, потихонечку подбираемся к переговорам", - сказала Акулова.

Она отметила, что пока рано называть сроки такого пополнения.

"Но я не вижу каких-то больших ограничений. Для китайской стороны важно, чтобы у нас были соответствующие условия содержания - вольер необходимого размера, корм, ветеринарное сопровождение", - сказала гендиректор.

Она добавила, что большое количество китайских океанариумов вступили в Евроазиатскую региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА). "Коллеги готовят списки на обмены - какие животные нужны китайским зоопаркам, и мы не отстаем от своего плана", - заключила Акулова.