Аэропорт Внуково временно не отправляет и не принимает воздушные суда

Московский аэропорт Внуково временно не принимает и не отправляет воздушные суда. Об этом сообщили журналистам в авиагавани, передает ТАСС.

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"По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01:30", - говорится в сообщении.

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Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, вылет отложен минимум на 30 минут, у части рейсов - на пять часов. Ранее аэропорт Жуковский в Московской области был закрыт на прилет и вылет рейсов.

В ночь на 10 сентября украинские беспилотники атаковали Москву. В аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово были задержаны рейсы. Один из дронов также был сбит в районе Жуковского. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в Домодедово, а также Подольском, Раменском и Люберецком округах были сбиты 12 беспилотников.