Более 6 тыс. москвичей активировали за три месяца читательский билет в "Мой id"

Свыше 6 тыс. жителей столицы за последние три месяца активировали цифровую версию единого читательского билета в приложении "Мой id".

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Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Опция стала особенно актуальна с началом учебного года и позволяет брать книги в любой городской библиотеке. Единый читательский билет представлен в "Мой id" в виде штрихкода. Для получения книги в библиотеке достаточно войти в приложение, кликнуть на соответствующую карточку и предъявить цифровую версию документа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация отображается в карточке "Единый читательский билет". Также в приложении можно продлить срок хранения книги и найти о ней дополнительную информацию: автора, дату возврата и адрес библиотеки, куда ее следует вернуть.

"Читательский билет можно оформить в любой городской библиотеке, а также на портале mos.ru. За ребенка до 14 лет заявление на сайте должен подать родитель или законный представитель старше 18 лет. После заполнения формы пользователь получит уведомление о регистрации, а в приложении "Мой id" появится штрихкод единого читательского билета", - уточняется в сообщении.

В городскую библиотечную систему входит более 400 библиотек, фонды которых насчитывают миллионы изданий. На сайте мэра и правительства Москвы добавили, что с помощью единого читательского билета можно не только брать книги непосредственно в библиотеках, но и бронировать их в сервисе "Библиотеки Москвы" на mos.ru.

Мобильное приложение "Мой id" начало работу в июле 2023 года. С его помощью горожане могут получить быстрый доступ к сведениям личных документов и документов своих детей, в том числе паспорта, ИНН, СНИЛС и полиса ОМС. Приложение позволяет при необходимости делиться информацией с доверенными лицами.