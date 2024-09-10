Эвакуированных жителей Раменского размещают в ПВР

Эвакуированные жители подмосковного Раменского размещаются в пунктах временного пребывания (ПВР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, эвакуированные жителей размещаются в пунктах временного пребывания во Дворце культуры имени Воровского и в школе, расположенной на улице Высоковольтной. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что последствия падения осколков беспилотного летательного аппарата в районе аэропорта Жуковский в Московской области устраняются.

Этой ночью из-за атаки украинских беспилотников на Москву в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово были задержаны рейсы. До этого Собянин сообщил, что в ночь на 10 сентября беспилотники были сбиты в Домодедово, а также Подольском, Раменском и Люберецком округах.