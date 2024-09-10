Город выставил на торги машино-места в подземных паркингах в центре Москвы

Город выставил на аукцион машино-места в подземных паркингах в Центральном административном округе Москвы. Все они находятся в шаговой доступности от метро. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного Департамента по конкурентной политике Алексей Гаранин.

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— Город предлагает автовладельцам купить машино-места в центре города, где на продажу выставлено 27 объектов площадью от 12,8 до 16,9 квадратного метра. Они будут реализованы посредством аукциона в электронной форме. Машино-места — востребованные лоты на городских торгах, — рассказал Гаранин.

С начала 2024 года благодаря торгам было продано более 5,8 тысячи парковочных мест в разных районах Москвы. При этом уровень конкуренции составляет в среднем четыре человека на лот.

На аукцион выставили 22 объекта в Таганском районе в двух паркингах на Новорогожской улице неподалеку от станций метро «Римская» и «Площадь Ильича». Еще пять машино-мест расположены в Басманном районе по адресу Бауманская улица, дом 47. Заявки на участие в торгах в зависимости от конкретного лота будут приниматься с 10 по 16 сентября. Итоги аукциона подведут уже с 20 по 25 сентября. Для участия понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2023 году количество участников городских аукционов увеличилось на 54 процента в сравнении с предыдущим годом, а наибольшим спросом у горожан пользовались именно машино-места, передает официальный сайт правительства столицы.

Москва — город, который активно участвует в развитие предпринимательства. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал столицы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации. Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика».

Подробнее об этом и о других национальных проектах, реализуемых в городе, можно узнать на сайте мэра Москвы.