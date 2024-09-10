Аэропорт Внуково временно закрыли на вылет и прилет

Аэропорт Внуково закрыли на вылет и прилет. Об этом свидетельствуют данные на сайте воздушной гавани. По информации онлайн-табло, ряд самолетов перенаправлены в другие авиагавани.

В ночь на 10 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в Раменском городском округе два летевших на столицу беспилотных летательных аппарата (БПЛА). До этого силы ПВО сбили летевший на Москву дрон в городском округе Люберцы. 10 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что силы противовоздушной обороны за час поразили над территорией региона 21 беспилотный летательный аппарат.

Днем 9 сентября системы противовоздушной обороны РФ сбили три крылатых беспилотника над Курской и Белгородской областями. Два из трех дронов уничтожили над Белгородской областью, а третий сбили над Курской.