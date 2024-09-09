Интервалы движения увеличили на Арбатско-Покровской линии из-за человека на пути

На восточном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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4 сентября на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии были временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути.

В августе из-за человека на путях были увеличены интервалы движения на восточном участке Арбатско-Покровской линии.

На Замоскворецкой линии столичного метро временно увеличили интервалы движения поездов. Происшествие было связано с плановой проверкой инфраструктуры.

47-летний мужчина скончался после падения под поезд метро на севере Москвы. Инцидент произошел вечером в понедельник, 5 августа. По предварительной информации, москвич упал на рельсы на станции «Динамо» Замоскворецкой линии. В этот момент к станции подъезжал поезд.

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