Синоптик Ильин рассказал москвичам о погоде на этой неделе

На ближайшей неделе в столичном регионе ожидается температура выше климатической нормы. Об этом в понедельник, 9 сентября, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам эксперта, во вторник и среду, 10 и 11 сентября, прогнозируется переменная облачность практически без осадков. Ночь температура воздуха будет падать до плюс 12-14 градусов, а днем подниматься до 25-27 градусов выше ноля. Ветер со скоростью три-восемь метров в секунду будет дуть с юго-востока. В Подмосковье погода ожидается примерно такая же, местами пройдут дожди. Уже в четверг, 12 сентября, в Московской области будут небольшие осадки в первой половине дня.

— И в столице, и в регионе ночью будет плюс 11-17 градусов, а днем — от 23-28 градусов. Ветер юго-восточный. Также от трех до восьми метров в секунду, — отметил Ильин.

В последний рабочий день, 13 сентября, ожидается переменная облачность, а также есть вероятность небольшого дождя. Ночью столбики термометров покажут плюс 13-18 градусов, а днем воздух прогреется до 24-29 градусов выше ноля, передает слова синоптика интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» также рассказал, как долго продлится бабье лето в столице.