Собянин: в Москве на маршрут вышел 2000-й электробус

В честь Всемирного дня электротранспорта и столетия регулярного автобусного движения в Москве на дорожную линию вышел 2000-й электробус.

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Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— В наши дни на смену московскому автобусу постепенно приходит электробус — современный, удобный и экологически чистый. Почти четверть парка наземного городского транспорта — это электробусы российского производства, — отметил мэр.

Юбилейный электробус был изготовлен на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. Он будет действовать на маршруте М3, который соединяет Серебряный Бор с проспектом Буденного, обеспечивая связь между северо-западной частью, центром и востоком Москвы.

До конца 2030 года планируется закупить еще около 3,9 тысячи электробусов. Это позволит почти полностью перевести наземный городской транспорт на электрическую тягу, рассказал Собянин в своем Telegram-канале.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил о появлении в Москве еще двух ночных маршрутов. Так, автобус Н14 будет курсировать между станциями метро «Китай-город» и «Молодежная», а маршрут Н16 будет пролегать от «Китай-города» до проезда Карамзина в районе Ясенево.