В Москве открыли памятник экс-президенту ЮАР Нельсону Манделе

Памятник в честь экс-президента ЮАР и борца за права человека Нельсона Манделы открыли на пересечении Мичуринского проспекта и Раменского бульвара в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" с места, где проходит церемония открытия.

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Директор института Африки РАН Ирина Абрамова отметила, что открытие этого памятника поспособствует развитию российско-африканских отношений.

"Мы все больше понимаем, что Африка становится стратегическим партнером России", – подчеркнула она, добавив, что у двух стран есть общие задачи по формированию более "справедливого и милосердного мира".

Директор Центра стратегического сотрудничества со странами Африки и Ближнего Востока Валентин Игнатьев заявил, в свою очередь, что ему приятно участвовать в открытии памятника Манделы, который, по его словам, продемонстрировал "безграничные возможности личности через саморазвитие, самоконтроль и самоуважение".

"Он показал, что один человек может победить систему, может победить неравноправие, может бороться за свободу. И всю свою жизнь он это доказывал. И, более того, в старости он не держался за все те успехи, которые есть, а передал пальму первенства молодым, чтобы они продолжали развивать страну и продолжали его дело", – рассказал Игнатьев.

Недавно на юго-западе Москвы прошла презентация проекта памятника ученым в честь Десятилетия науки и технологий в России, а также 300-летия Российской академии наук (РАН). На нем запечатлен академик Мстислав Келдыш – главный теоретик отечественной космонавтики, президент Академии наук СССР, один из создателей ядерно-ракетного щита РФ.

Архитектурно-скульптурная пространственная композиция представляет собой символическую фигуру, выполненную в бронзе, и декоративные сферы из нержавеющей стали. Предполагается, что рядом будет сформировано общественное пространство с элементами средового дизайна.