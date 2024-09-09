Более 130 тысяч человек посетили Зеленый театр на ВДНХ за лето

Мероприятия в Зеленом театре на ВДНХ за летний сезон посетили более 130 тысяч человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АО "ВДНХ".

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Летний сезон проходил в Зеленом театре с 1 июня по 7 сентября. За это время на площадке прошло 60 концертов и различных шоу-программ.

"Для посетителей провели концерты, театральные постановки и стендап-шоу. Финальные аккорды яркого лета прозвучали в исполнении Imperial Orchestra, Melodion Orchestra и в искрометных комедийных выступлениях участниц шоу "Женский стендап", – отмечается в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, одним из самых запоминающихся проектов стал спектакль "Интуиция", в котором приняли участие Константин Хабенский и Александр Цыпкин. Кроме того, многие посетители высоко оценили юмористические шоу "Импровизаторы", а также стендап-концерты Юлии Ахмедовой и Ивана Абрамова.

Ранее в районе ВДНХ более 150 тысяч человек посетили парад трамваев и выставку ретротранспорта. Гости мероприятия смогли побывать в трамвайном депо имени Н. Э. Баумана и ближе рассмотреть уникальные вагоны прошлых лет.