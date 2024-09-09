В Москве продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за возможного возникновения пожаров.

Предупреждение продлится до вечера вторника, 10 сентября.

— Пожарная опасность. Период предупреждения — до 21 часа 10 сентября. Сохранится высокая пожарная опасность (четвертый класс), — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра России.

Данное предупреждение введено и в Московской области. Жителям столичного региона рекомендовано строго соблюдать меры пожарной безопасности, не разжигать костры и не оставлять непотушенные сигареты или спички.

В понедельник, 9 сентября, в столичном регионе сохранится малооблачная и сухая погода. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 15–25 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 14–23 градусов тепла.

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