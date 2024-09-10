В Москве появится 155 гектаров зеленых зон

В рамках программы комплексного развития территорий в Москве планируется создание новых зеленых зон на 155 гектарах. На этой площади разместят парки, скверы, аллеи, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

© Портал мэра и правительства Москвы

По КРТ в городе построят дома, дороги и необходимая инфраструктура, в том числе велодорожки, детские игровые площадки, скверы и многое другое.

"В программу комплексного развития территорий вовлечено свыше 3,1 тысячи гектаров. Из них почти 1,25 тысячи гектаров отведены под благоустройство", – поделился Ефимов.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что благоустройство в районе Щукино в рамках редевелопмента бывшей промзоны Октябрьское Поле завершено возле жилых домов. Специалисты провели работы по установке детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, брусчатому и асфальтовому покрытия, а также покрытия из резиновой крошки. Также там высажены деревья и кустарники.

В ближайшее время в Москве появятся новые скверы на улицах Расплетина и Берзарина. В районе Кунцево обустроят прогулочные зоны с велодорожками и детскими площадками.

Общая площадь благоустройства составит более 1,7 гектара, из которых около 1,5 гектара будут отведены под зеленые зоны.

По программе планируется провести масштабное благоустройство и озеленение в части бывшей промзоны Братцево в Войковском районе Москвы.

По планам в промышленной зоне построят более 550 тысяч квадратных метров жилья, общественно-деловых и социальных объектов, прогулочный бульвар площадью более двух гектаров, который пройдет вдоль всего квартала и вольется в площадь для проведения праздников. На 11 гектарах придомовых территорий проведут озеленение и отстройку детских площадок внутри двора без машин.

На территории Южного порта возведут многоуровневую набережную с самой большой в Москве мариной на 200 лодок и катеров. Особенностью проекта станет наличие парящего на высоте 30 метров от земли прозрачного яруса.

В настоящее время в Москве реализуется 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Реализация проектов осуществляется по поручению Сергея Собянина.

Раннее появилась информация о том, что на столичных стройках опробуют проект по снижению шума. специалисты провели исследование и пришли к выводу, что шум на строительных площадках может вызвать проблемы со здоровьем у москвичей. В связи с этим департамент природопользования предложил три метода поддержки тишины на стройках: от закупки тихого строительного оборудования до применения средств шумопонижения.