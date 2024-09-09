В Москве всю первую половину сентября может не быть осадков, это рекорд для региона.

Об этом сообщила метеоролог Татьяна Позднякова в Telegram-канале.

"Сентябрь 2024 года в Москве и области запомнится своей уникальностью. За первую половину месяца в Москве не выпадет ни капли дождя. Такого в столице еще не было ни разу, - написала она. - Небольшое количество осадков за первую половину сентября выпадало в 2018 году, 4,3 мм, и в прошлом, 2023 году, 3,9 мм. Не исключено, что текущий сентябрь в Москве окажется рекордно сухим".

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Согласно информации на сайте Гидрометцентра, ближайшая неделя в столице будет ясной и теплой с температурой до 29 градусов.