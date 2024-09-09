Москва вошла в топ-3 самых освещенных городов мира

Столица России вошла топ-3 самых освещенных городов мира, число осветительных приборов в ней увеличили в два раза с 2011 года, а до 2030 года добавят еще 65 тыс. фонарей.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

"Сегодня столица России входит в топ - 3 самых освещенных городов мира. Каждый вечер в городе зажигается свыше миллиона светильников для наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки. С 2011 года мы увеличили число осветительных приборов примерно в 2 раза. До 2030 году добавим еще порядка 65 тыс. новых фонарей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что благодаря установке фонарей в городе не должно остаться слепых и неосвещенных зон. Только на пешеходных переходах будет установлено более 7 тыс. систем контрастного освещения.

"Кстати, несмотря на колоссальный рост освещенности Москвы, потребление энергии на эти цели не увеличивается. Использование интеллектуальной системы управления освещением и энергоэффективного оборудования позволяет творить настоящие чудеса", - добавил мэр.

Собянин также отметил, что в ближайшие шесть лет в Москве за счет зданий на вылетных магистралях за пределами центра увеличат число архитектурно-художественных подсветок с 2,2 тыс. до 2,7 тыс. Почти 10 тыс. декоративных конструкций так же, как и раньше, будут радовать глаз и согревать теплом длинными зимними ночами.