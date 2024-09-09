Синоптик рассказал, когда в Москву придут залповые ливни

Москвичей ждет погода без дождей до двадцатых чисел сентября, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, температура воздуха в столице будет аномально теплая для этого времени года. Воздух будет прогреваться до 22–26 градусов тепла.

На следующей неделе в Москве будет аномально теплая для этого времени года погода. Днем столбики термометров будут достигать 22–26 градусов тепла, в ночные часы прогнозируются 10–15 градусов тепла. Хотя облаков по сравнению с прошлой неделей станет больше, дождей не ожидается. По имеющимся данным, сухая погода продержится примерно до 20-х чисел сентября, — поделился синоптик.

Шувалов не исключил, что такие погодные условия задержатся в столице подольше. Месяц, отметил синоптик, может оказаться рекордно теплым на севере и в северной полосе Европейской части России. Атмосферное давление при этом будет повышенное, заключил Шувалов.

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Ранее в Москве и Санкт-Петербурге предрекали по-июльски жаркую погоду. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что столицу днем ждет повышенное атмосферное давление и тепло. Ночью москвичи увидят облака, а местами обещали небольшие дожди.