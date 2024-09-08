В Москве прошел традиционный фестиваль дронов

Седьмой международный фестиваль дронов Rostec Drone Festival состоялся в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Спортсмены соревновались в фиджитал-гонках, которые представляют собой соревнования на беспилотниках в виртуальном пространстве - техническом симуляторе и на реальных FPV-дронах. Профессиональные команды приняли участие в эстафете, которая включала в себя игровые дисциплины "дрон-баскетбол" и "дрон-дартс", а также круговые гонки дронов с пит-стопами. Участниками фестиваля стали лучшие пилоты России, которые входят в топ рейтинга Федерации гонок дронов России, а также приглашенные иностранные спортсмены.

Кроме того, пилоты продемонстрировали управление квадрокоптерами в дисциплине "фристайл". Общий призовой фонд мероприятия составил 1,3 млн рублей.

Гости соревнований получили возможность обучиться основам управления в техническом симуляторе, полетать на тренировочных дронах, сыграть в дрон-баскетбол, собрать деревянную модель квадрокоптера.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Белоруссии, Казахстана, Турции и других стран.