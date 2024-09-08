Кандидаты от "Единой России" получили 38 из 45 мандатов в Мосгордуме

Большинство мандатов в Мосгордуме восьмого созыва по итогам дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на mos.ru и через терминалы получают кандидаты от "Единой России". Такие данные демонстрируются на экранах в Мосгоризбиркоме, передает корреспондент ТАСС.

"Данные электронного голосования: <…> "Единая Россия" - 38 мандатов, КПРФ - 3 мандата, самовыдвижение - 2 мандата, "Новые люди" - 1 мандат, СРЗП - 1 мандат, "Коммунисты России" - 0 мандатов, ЛДПР - 0 мандатов, РЭП "Зеленые" - 0 мандатов", - значится на экранах.