Собянин сообщил о кибератаках на систему электронного голосования в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичная система электронного голосования за три дня выборов отразила примерно 300 атак, передает ТАСС.

По словам градоначальника, выборы в городе прошли организованно и без сбоев.

«На систему электронного голосования было совершено около 300 атак, но она выстояла и работала нормально, без сбоев и задержек даже в самые пиковые нагрузки», — сказал Собянин на видеоконференции центрального исполкома партии «Единая Россия» с региональными отделениями.

Выборы в Мосгордуму проходили с 6 по 8 сентября. В столице открылись 1440 избирательных участков, на которых можно проголосовать с 8:00 до 20:00 в течение трех дней. На выборы депутатов Мосгордумы выдвинулись 389 человек, зарегистрирован был 281 кандидат.

Глава Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова удивлялась, что во «всегда активной» Москве нет жалоб по выборам.