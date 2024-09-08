Выборы депутатов в Москве завершены

Выборы депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино завершились в воскресенье.

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Москвичи могли голосовать несколькими способами: дистанционно через интернет на сайте мэра, на избирательных участках с помощью электронных терминалов или традиционных бумажных бюллетеней по предварительной заявке.

На большинстве участков велось видеонаблюдение, за исключением некоторых воинских частей, где применялась видеофиксация. Трансляция не была доступна для широкой публики, но кандидаты и члены общественных наблюдательных штабов имели к ней доступ. Она велась круглосуточно все три дня голосования.

На выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва зарегистрировано 281 кандидат, что в среднем составляет более шести претендентов на мандат.

В свою очередь на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в ТиНАО и Куркино было зарегистрировано 427 человек.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в онлайн-формате проголосовал на выборах в столице.

Выборы депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов ТиНАО проходят в столице с 6 по 8 сентября. Каким способом и где можно проголосовать, читайте в специальном разделе mos.ru. Заранее ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму можно на сайте «ПОЛИТМОСКВА».