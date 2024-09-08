Собянин рассказал о строительстве моста через Нагатинский затон

Велопешеходный мост через Нагатинский затон готов на две три. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

© телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Мост свяжет жилые кварталы в районе улиц Речников и Судостроительной со станцией Большой кольцевой линии столичного метро "Нагатинский Затон", а также обеспечит альтернативный пешеходный маршрут, благодаря которому москвичи смогут быстрее добираться до станций метро и ТЦ, рассказал мэр.

Длина моста – 216 метров. В данный момент рабочие опускают пролетное строение на опорные части, строят подпорную стену и устраивают инженерные коммуникации. Завершить работы планируется в 2024 году.

По словам Собянина, новый мост будет в форме полумесяца. Для подчеркивания его выразительности разработана концепция деликатного освещения основных конструкций.

Ранее градоначальник открыл развязку на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе после ее реконструкции. Работы начались в 2020 году и закончились в 2024-м. В ходе работ специалисты обновили устаревшую конструкцию клеверного типа на новую развязку с направленными съездами. Всего в рамках проекта возведено порядка 5,4 километра дорог, включая две искусственные конструкции длиной свыше 0,8 километра. На близлежащей территории планируется разбить около четырех гектаров газонов.