На выборах депутатов Мосгордумы явка достигла почти 38%

Явка на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва за два с половиной дня голосования достигла почти 38%. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"[Явка] - почти 38%", - сказал Реут, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Он уточнил, что всего проголосовали порядка 3 млн москвичей, из них почти 115 тыс. москвичей - с помощью бумажных бюллетеней.

О выборах

Жители столицы с 6 по 8 сентября выбирают депутатов Московской городской думы, а проживающие в ТиНАО и районе Куркино голосуют за муниципальных депутатов.

Москвичи могут проголосовать электронно - онлайн или через терминалы на избирательном участке, а также при помощи бумажных бюллетеней, если предварительно заявили об отказе от дистанционного электронного и электронного форматов. При этом регистрироваться на голосование онлайн или при помощи терминалов электронного голосования на участках не нужно. Участники электронного голосования могут присоединиться к московской акции "Выбираем вместе - 2024" программы "Миллион призов", в которой будут разыграны призовые баллы.

Явка на выборах депутатов в Мосгордуму в 2019 году составила 21,77%. Тогда эксперимент по онлайн-выборам прошел в трех избирательных округах столицы: №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). В онлайн-режиме по предварительным заявкам могли проголосовать более 11,2 тыс. человек, итоговая явка на электронном голосовании пять лет назад составила 92,3%.