Заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут заявил, что почти 3 млн человек проголосовали на выборах в Москве.

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Его заявление приводится в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

«На данный момент проголосовали почти 3 млн человек, из них онлайн-голосование предпочли около 2,6 млн горожан. На участках с помощью терминалов электронного голосования свой выбор сделали более 280 тыс. москвичей, почти 115 тыс. предпочли бумажные бюллетени», — сказал Реут.

Ранее сообщалось, что порядка 100 тыс. москвичей проголосовали электронно прошедшей ночью.