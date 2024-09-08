В районе новых станций Троицкой линии метро изменилось восемь маршрутов наземного транспорта

К открытию новых станций Троицкой линии метро изменилось восемь маршрутов наземного транспорта. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Сергей Собянин открыл четыре станции новой Троицкой линии метро. Мы сразу изменили восемь маршрутов наземного транспорта в их районе. В среднем на этих направлениях совершают около 48 тысяч поездок в рабочий день вне сезона отпусков. Теперь транспорт подъезжает прямо к новым вестибюлям, а жители ближайших районов могут с комфортом добираться до дома, учебы и работы», — рассказал Максим Ликсутов.

У станции метро «Университет дружбы народов» изменения коснулись маршрутов № 145 и 718, теперь транспорт останавливается рядом с входами на станцию. Вместо маршрута С2 организовали новый С976. Он проходит от 5-го микрорайона Теплого Стана до улицы Островитянова через станции Калужско-Рижской и Троицкой линий метро. Маршрут № 295 объединили с маршрутами № 226, 712 и С976. Автобусы теперь приезжают чаще, а маршрут № 712 работает весь день.

Изменили экспресс-маршрут Е10 — после остановки у станции метро «Тропарево» вместо улицы Теплый Стан автобусы следуют по Ленинскому проспекту и Киевскому шоссе до станции метро «Саларьево». В районе Теплый Стан жители могут воспользоваться новой станцией метро «Генерала Тюленева», а также маршрутами С14, № 227, 281 и 553. Последний объединили с № 964, на него вышли дополнительные автобусы.

В поселке Мосрентген к новой станции метро «Тютчевская» продлили маршрут № 485, автобусы подъезжают к вестибюлю станции.

Подробнее об изменениях можно узнать на едином транспортном портале.