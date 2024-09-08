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В районе новых станций Троицкой линии метро изменилось восемь маршрутов наземного транспорта

К открытию новых станций Троицкой линии метро изменилось восемь маршрутов наземного транспорта. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В районе новых станций Троицкой линии метро изменилось восемь маршрутов наземного транспорта
© Mos.ru

«Сергей Собянин открыл четыре станции новой Троицкой линии метро. Мы сразу изменили восемь маршрутов наземного транспорта в их районе. В среднем на этих направлениях совершают около 48 тысяч поездок в рабочий день вне сезона отпусков. Теперь транспорт подъезжает прямо к новым вестибюлям, а жители ближайших районов могут с комфортом добираться до дома, учебы и работы», — рассказал Максим Ликсутов.

У станции метро «Университет дружбы народов» изменения коснулись маршрутов № 145 и 718, теперь транспорт останавливается рядом с входами на станцию. Вместо маршрута С2 организовали новый С976. Он проходит от 5-го микрорайона Теплого Стана до улицы Островитянова через станции Калужско-Рижской и Троицкой линий метро. Маршрут № 295 объединили с маршрутами № 226, 712 и С976. Автобусы теперь приезжают чаще, а маршрут № 712 работает весь день.

Изменили экспресс-маршрут Е10 — после остановки у станции метро «Тропарево» вместо улицы Теплый Стан автобусы следуют по Ленинскому проспекту и Киевскому шоссе до станции метро «Саларьево». В районе Теплый Стан жители могут воспользоваться новой станцией метро «Генерала Тюленева», а также маршрутами С14, № 227, 281 и 553. Последний объединили с № 964, на него вышли дополнительные автобусы.

В поселке Мосрентген к новой станции метро «Тютчевская» продлили маршрут № 485, автобусы подъезжают к вестибюлю станции.

Подробнее об изменениях можно узнать на едином транспортном портале.

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