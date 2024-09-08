Собянин поздравил жителей Луганска с 229-летием города

Луганск отмечает 229-летие. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

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«Поздравляем жителей с Днем города! Мы продолжаем оказывать помощь и поддержку городу-побратиму. Столичные специалисты восстанавливают и ремонтируют здания, сооружения и инженерную инфраструктуру, помогают готовить Луганск к зиме и отопительному периоду», — написал Мэр Москвы.

С начала этого года обновили и отремонтировали 22,1 километра сетей теплоснабжения, 9,1 километра — водоснабжения, 4,7 километра — водоотведения, две трансформаторные подстанции и больше 130 километров кабельных линий и наружных сетей. Привели в порядок 76 крыш многоквартирных домов, капитально отремонтировали школу и облагородили прилегающую территорию. Кроме того, благоустроили одну из центральных магистралей и сквер.

Продолжается восстановление путепровода и моста — основной транспортной артерии города. К декабрю также закончится капремонт одной из поликлиник.