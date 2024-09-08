Третий день выборов в Москве начался в штатном режиме

Третий и заключительный день голосования на выборах в Мосгордуму, депутатов восьми муниципальных округов ТиНАО и округа Куркино начался штатно.

— Ситуаций, которые могли бы оказать влияние на ход голосования, за вторые сутки не зафиксировано, наши видеонаблюдатели всю ночь осуществляли контроль за всеми избирательными участками города, — отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.

По его словам, на протяжении прошедшей ночи в дистанционном формате проголосовали около ста тысяч жителей столицы.

В свою очередь заместитель руководителя штаба Александр Асафов сообщил о 200 заблокированных DDoS-атаках с начала голосования. Он отметил, что дистанционное электронное голосование привлекло больше избирателей, чем в 2019 году, и что явка уже составляет 33,6 процента.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в онлайн-формате проголосовал на выборах в столице.

Выборы депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов ТиНАО проходят в столице с 6 по 8 сентября. Каким способом и где можно проголосовать, читайте в специальном разделе mos.ru. Заранее ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму можно на сайте «ПОЛИТМОСКВА».