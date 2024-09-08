Синоптик Леус рассказал о погоде в Москве 8 сентября

Жителей столицы ожидает обилие солнца и сухая погода в воскресенье, 8 сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Сегодня столичный регион останется в зоне повышенного атмосферного давления, и характер погоды изменится мало, — рассказал Леус.

По его словам, температурные показатели вновь будут близки к июльским значениям, в городе сохранится «летнее тепло».

В течение дня температура в городе составит порядка 25–27 градусов тепла, в области столбики термометров будут колебаться в диапазоне от 23 до 29 градусов. Ветер ожидается юго-восточный с порывами 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 756 миллиметров ртутного столба, следует из сообщения в Telegram-канале.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает москвичей на День города.

Ранее Вильфанд рассказал, что до конца недели температура воздуха в столичном регионе днем не опустится ниже плюс 20 градусов, но ночи могут быть довольно прохладными — до 4 градусов выше нуля, а атмосферное давление будет рекордно высоким. Он отметил, что над Москвой сейчас доминирует сильный антициклон.

Сентябрь в столице ожидается теплым, лето еще долго не планирует отступать. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».