В Москве завершился второй день голосования

За два дня более 2,6 миллиона москвичей уже проголосовали на выборах в столице. Большинство голосов жители столицы отдали онлайн. Таким образом свой выбор сделали свыше 2,3 миллиона москвичей. Напомним, онлайн голосование будет продолжаться всю ночь по ссылке elec.mos.ru.

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"Происшествий, влияющих на ход голосования не зафиксировали", - обратил внимание руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв.

Между тем система электронного голосования продолжает отражать кибератаки. "По итогам двух дней заблокировано 200 кибератак, поступивших с более чем 2,7 тысячи IP-адресов", - уточнил председатель экспертного совета Общественной палаты Москвы по социальным исследованиям и мониторингу настроений москвичей, политолог Александр Асафов.

Он также объяснил процедуру подачи заявления о получении бумажного бюллетеня, которая необходима тем, кто приходит на избирательные участки, но до этого не подавал такого заявления, как требовалось.

"Комиссия в установленном порядке просит такое заявление сделать на участке. Это не прихоть председателя или членов комиссии. Объяснение достаточно простое и понятное. Для того, чтобы человек мог проголосовать бумажным бюллетенем на участке по месту регистрации, он должен быть исключен из электронного реестра избирателей. Чтобы это произошло, от него требуется заявление. И если он отказывается такое заявление предоставить, очевидно, возникает риск повторного голосования. Поэтому это необходимая процедура", - уточнил Асафов.

Напомним, москвичам доступны все способы голосования. Онлайн с помощью телефона или компьютера, на участке с помощью терминала электронного голосования, приложив паспорт или "бумагой". Избирательные участки, которых в городе 1440, откроются завтра в 08:00.