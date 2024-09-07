В Москве завершился второй день голосования
За два дня более 2,6 миллиона москвичей уже проголосовали на выборах в столице. Большинство голосов жители столицы отдали онлайн. Таким образом свой выбор сделали свыше 2,3 миллиона москвичей. Напомним, онлайн голосование будет продолжаться всю ночь по ссылке elec.mos.ru.
"Происшествий, влияющих на ход голосования не зафиксировали", - обратил внимание руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв.
Между тем система электронного голосования продолжает отражать кибератаки. "По итогам двух дней заблокировано 200 кибератак, поступивших с более чем 2,7 тысячи IP-адресов", - уточнил председатель экспертного совета Общественной палаты Москвы по социальным исследованиям и мониторингу настроений москвичей, политолог Александр Асафов.
Он также объяснил процедуру подачи заявления о получении бумажного бюллетеня, которая необходима тем, кто приходит на избирательные участки, но до этого не подавал такого заявления, как требовалось.
"Комиссия в установленном порядке просит такое заявление сделать на участке. Это не прихоть председателя или членов комиссии. Объяснение достаточно простое и понятное. Для того, чтобы человек мог проголосовать бумажным бюллетенем на участке по месту регистрации, он должен быть исключен из электронного реестра избирателей. Чтобы это произошло, от него требуется заявление. И если он отказывается такое заявление предоставить, очевидно, возникает риск повторного голосования. Поэтому это необходимая процедура", - уточнил Асафов.
Напомним, москвичам доступны все способы голосования. Онлайн с помощью телефона или компьютера, на участке с помощью терминала электронного голосования, приложив паспорт или "бумагой". Избирательные участки, которых в городе 1440, откроются завтра в 08:00.