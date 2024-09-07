Москвичей предупредили о температурном рекорде 9 сентября

Понедельник, 9 сентября будет самым теплым днем в Москве: температура воздуха составит 25-27 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

© Zuma/ТАСС

«В понедельник прогнозируется самая высокая температура на этой неделе — 25-27 градусов», — сказал специалист.

По его словам, со вторника и до конца недели будет 21-26 градусов. Такая погода связана с уходом циклона на юго-восток и перемещением теплого воздуха из северного Казахстана.

В Москве ожидается 23-26 градусов, по области — до 21. Со вторника также повысится ночная температура в столице: 10-11 градусов в спальных районах и 14-16 — в центре.

Осадков не будет до пятницы. Затем до воскресенья прогнозируется небольшая облачность, возможны кратковременные слабые дожди.

Ранее синоптик Леус рассказал, что летняя погода в Центральной России может продлиться до 20 сентября, возможны метеорологические рекорды.