Путин и Собянин открыли первый участок Троицкой линии метро

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города по видеосвязи приняли участие в запуске первого участка новой Троицкой линии Московского метрополитена.

В этот день для пассажиров открылся участок длиной 8,3 км от "Новаторской" до "Тютчевской", который включает в себя, помимо этих станций, еще две - "Генерала Тюленева" и "Университет Дружбы Народов". На станции "Новаторская" организована пересадка на Большую кольцевую линию.

Это первый запущенный участок новой 16-й ветки Московского метрополитена. Троицкая линия пройдет от станции МЦК "ЗИЛ" в Даниловском районе до города Троицка. Это будет ветка длиной более 43 км с 17 станциями, она станет одним из самых протяженных радиусов столичного метро и самым большим за МКАД.

Как отмечено в материалах к открытию первого участка новой линии, он улучшит транспортное обслуживание примерно 1 млн москвичей. При этом более 800 тысяч жителей московских районов Обручевский, Коньково, Теплый стан, Проспект Вернадского, Ломоносовский и Коммунарка (поселок Мосрентген) получили метро в пешей доступности. Как ожидается, к 2029 году новыми станциями ежедневно будут пользоваться порядка 100 тысяч человек, в перспективе прогнозируется рост пассажиропотока, в том числе с учетом ввода нового жилья.

Благодаря открытию первого участка новой ветки снизится нагрузка на Калужско-Рижскую и Сокольническую линии метро, а также на прилегающую улично-дорожную сеть. В материалах к запуску участка отмечено, что подвижной состав Троицкой линии укомплектован самыми современными российскими поездами "Москва-2024" с улучшенной аэродинамикой. Они оборудованы мощными системами кондиционирования, внутри есть USB-разъемы и информационные экраны.