Владимир Путин и Сергей Собянин открыли крупнейший в мире центр кинопроизводства

7 сентября президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли первую очередь Кинопарка Москино.

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Сообщается, что это одна из основных площадок Московского кинокластера — глобального проекта, который строится и реализуется в российской столице.

Также в состав кинокластера войдут три киностудии Горького — на улице Сергея Эйзенштейна, в Валдайском проезде и на Рязанском проспекте. Последняя станет крупнейшей киностудией в России. Ожидается, что к 2030 году 80 процентов российских фильмов будут сниматься на базе инфраструктуры Московского кинокластера.

Недавно Сергей Собянин заявил, что будет продвигать Москву как новый центр международной киноиндустрии. По его словам, это позволит городу продвинуться в сфере международной индустрии кино. Для производства фильмов специалисты построили Московский кинокластер. В рамках профильной недели по всей территории столицы проходили кастинги, лекции и показы фильмов.

Сергей Собянин также заявил, что Москва стала лидером российского кинопроизводства. В 2018 году создали городскую кинокомиссию, которая помогает быстро согласовывать съемки на столичных объектах.