Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

Президент России Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин открыли новый кампус МГТУ им. Н.Э. Баумана. Об этом стало известно в субботу, 7 сентября.

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Строительство учреждения было реализовано при поддержке правительства страны по поручению президента.

В рекордные сроки специалисты завершили строительство одного из самых сложных проектов в сфере высшего профессионального образования – создание нового кампуса ведущего вуза страны. В ходе строительства было построено и реставрировано 14 зданий общей площадью более 170 тысяч квадратных метров. Университет выпускает порядка пяти тысяч специалистов в год, а также проводит переподготовку и повышении квалификации для инженеров со всей страны.

Одним из главных сооружений проекта стал Центральный кластер, где была создана мембранная конструкция общей площадью в 2,5 тысячи квадратных метров. Все пять зданий главного здания объединены парящим куполом. Помимо этого, был создан многофункциональный комплекс «Квантум Парк» В нем разместились научно-исследовательские лаборатории с передовым оборудованием, включая чистые комнаты мирового класса, коворкинги, пространства-трансформеры для разработок студентов.