Путин прибыл в Зарядье на празднование Дня города

Президент России Владимир Путин приехал в концертный зал "Зарядье", где поздравит жителей Москвы с Днем города.

Глава государства выступит с торжественной речью.

В этом году Москва 7 и 8 сентября отмечает 877-й день рождения. День города традиционно отмечается в первую или вторую субботу сентября.

Праздничные мероприятия пройдут в центре города, парках, культурных центрах и на районных площадках. Для москвичей и гостей столицы мероприятия начались в полдень 7 сентября и продлятся до 21:00 мск. 8 сентября праздничная программа стартует в 15:00 мск и завершится в 20:00 мск. Жители и гости города смогут посетить концерты, экскурсии, лекции, кинопоказы, турниры и мастер-классы, принять участие в конкурсах. В рамках празднования пройдет благотворительный фестиваль "Добрая Москва".