Мэр Москвы Сергей Собянин в День города возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и к памятным знакам городов-героев. Церемония прошла в Александровском саду в субботу, 7 сентября.

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Военнослужащие Преображенского полка вынесли корзины с цветами и возложили три венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых веток. Венки были возложены к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата. В церемонии также принял участие оркестр Преображенского полка.

Кроме того, вместе с мэром венки возложили председатель Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Георгий Пашков и заместитель председателя правления Клуба Героев, Герой РФ Вячеслав Сивко.

Цветы к Могиле Неизвестного Солдата возложили ветераны, волонтеры, члены молодежных и общественных организаций столицы и другие участники церемонии, передает ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей с Днем города. Видеообращение он опубликовал в субботу, 7 сентября. По его словам, столица остается надежным оплотом России. Городу-герою исполнилось 877 лет. Жители города сражаются на передовой и протягивают руку помощи пострадавшим регионам. Столица продолжает развиваться вопреки трудностям.

В День города на десятках разнообразных площадок по всей Москве пройдут в честь 877-летия столицы многочисленные мероприятия, которыми торжественно завершится уникальный форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030».