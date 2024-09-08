28 домов с медальонами капитально отремонтируют в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы восстанавливают тысячи зданий — от типовых советских построек до домов, возведенных по индивидуальным проектам в различных стилях. На фасадах домов часто присутствуют разнообразные архитектурные элементы. Один из них — медальон. За 2024 год в столице планируют обновить 28 объектов с такими архитектурными элементами. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщает Городское хозяйство столицы.

В настоящее время завершаются работы в здании на улице Аэропорта, 11а. Специалисты уже отремонтировали фасад, подвал и различные системы, подготовили кирпичную дымовую трубу, дождеприемники и карнизы, а также установили новую дренажную систему.

В этом году также был завершен ремонт здания № 6 на улице Можайский Вал. Специалисты подготовили фасад и вход, а также заменили стояки центрального отопления.

Кроме того, в 2023 году капитально отремонтирован фасад здания по адресу: проспект Мира, дом 47, строение 1. Поскольку главной задачей специалистов было сохранить исторический портрет дома, они кропотливо замерили утраты и заново оштукатурили его, используя только современные отечественные материалы, передает официальный сайт мэра Москвы.

В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда ведутся работы по обновлению дома № 5 в проезде Карамзина. В 2024 году специалисты приведут в порядок фасад здания и заменят магистрали холодного водоснабжения.