Явка на выборы в Москве составила 40% — Сергей Собянин

Явка на выборах депутатов Мосгордумы, а также муниципальных депутатов ТиНАО и Куркино составила 40%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе видеоконференции с председателем политической партии «Единая Россия» Дмитриев Медведевым по предварительным итогам единого дня голосования – 2024.

«В результате явка достигла 40%. Для Москвы это очень много. Это почти в два раза больше, чем было в 2019 году», – сказал Собянин.

Он выразил благодарность москвичам за активность на выборах региональных и местных властей.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходили с 6 по 8 сентября. На них было доступно электронное голосование как на elec.mos.ru, так и на всех избирательных участках города, где установлены специальные терминалы. Одновременно с этим можно было проголосовать с помощью бумажного бюллетеня. При этом москвичи, подавшие заявление для голосования таким образом, могли сделать это только на избирательном участке по месту постоянной регистрации.