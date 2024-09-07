$89.82+0.1299.72+0.52
Почта

За ночь онлайн проголосовали порядка 150 тысяч москвичей

За ночь на выборах депутатов в Московскую городскую думу восьмого созыва и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино онлайн проголосовали порядка 150 тысяч москвичей. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв.

За ночь онлайн проголосовали около 150 тысяч москвичей
© РИА Новости

Он отметил, что видеонаблюдение за ходом голосования не прекращается ни на минуту.

"Наблюдаем за тем, что происходит на закрытых участках даже ночью. Цель простая, чтобы не было манипуляций с оборудованием, с урнами для голосования. Все прошло штатно, нарушений нет", - уточнил он.

Общественный штаб также оперативно реагирует на все сигналы и возможные нарушения. Всего за минувшие сутки таких сигналов, включая сообщения из соцсетей, было около 40.

"Каждая ситуация рассматривается, значительных нарушений не было, как и происшествий на текущий момент не зафиксировано", - отметил Ковалев.

Система электронного голосования успешно отражает и кибератаки. Всего заблокированы 152 таких атак, в которых наблюдались подозрения

Напомним, в Москве сегодня в 8:00 вновь открылись 1440 избирательных участков. Онлайн-голосование, которое проходит по ссылке elec.mos.ru, продолжалось всю ночь. Голосование продлится три дня с 6 по 8 сентября, москвичам доступны все способы голосования. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00 все эти дни.

Новости Москвы
Вадим Ковалев
Мосгордума
Москва
Куркино