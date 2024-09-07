За ночь онлайн проголосовали около 150 тысяч москвичей

За ночь на выборах депутатов в Московскую городскую думу восьмого созыва и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино онлайн проголосовали порядка 150 тысяч москвичей. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв.

Он отметил, что видеонаблюдение за ходом голосования не прекращается ни на минуту.

"Наблюдаем за тем, что происходит на закрытых участках даже ночью. Цель простая, чтобы не было манипуляций с оборудованием, с урнами для голосования. Все прошло штатно, нарушений нет", - уточнил он.

Общественный штаб также оперативно реагирует на все сигналы и возможные нарушения. Всего за минувшие сутки таких сигналов, включая сообщения из соцсетей, было около 40.

"Каждая ситуация рассматривается, значительных нарушений не было, как и происшествий на текущий момент не зафиксировано", - отметил Ковалев.

Система электронного голосования успешно отражает и кибератаки. Всего заблокированы 152 таких атак, в которых наблюдались подозрения

Напомним, в Москве сегодня в 8:00 вновь открылись 1440 избирательных участков. Онлайн-голосование, которое проходит по ссылке elec.mos.ru, продолжалось всю ночь. Голосование продлится три дня с 6 по 8 сентября, москвичам доступны все способы голосования. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00 все эти дни.