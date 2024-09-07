Собянин поздравил москвичей с Днем города

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей с днем города. Видеообращение он опубликовал в субботу, 7 сентября.

— В этом году мы многое сделали и немалого добились, и сегодня я от всей души благодарю вас, друзья, за трудолюбие, за мужество и стойкость, за любовь к родному городу и преданность великой стране, — заявил Собянин.

По его словам, столица остается надежным оплотом России. Городу-герою исполнилось 877 лет. Жители города сражаются на передовой и протягивают руку помощи пострадавшим регионам. Столица продолжает развиваться вопреки трудностям, следует из сообщения в Telegram-канале.

В День города планируется продлить работу московского транспорта. В ночь с 7 на 8 сентября войти в метро и МЦК можно будет до 2:00. В обычном режиме будут работать 18 ночных маршрутов наземного транспорта.

В День города на десятках разнообразных площадок по всей Москве пройдут в честь 887-летия столицы многочисленные мероприятия, которыми торжественно завершится уникальный форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030».