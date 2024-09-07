Более 2 млн москвичей проголосовали на выборах в МГД, ТиНАО и Куркино

Более 2 млн москвичей проголосовали на выборах в Московскую городскую думу, ТиНАО и Куркино. Об этом сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

«Уже более 2 млн жителей столицы проголосовали на выборах в МГД, ТиНАО и Куркино. Голосование продолжается в штатном режиме. Москвичи демонстрируют высокий интерес к выборам в столичный парламент, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркино», – говорится в сообщении.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходят с 6 по 8 сентября. На них доступно электронное голосование как на elec.mos.ru, так и на всех избирательных участках города, где установлены специальные терминалы. Одновременно с этим можно проголосовать с помощью бумажного бюллетеня. При этом москвичи, подавшие заявление для голосования таким образом, смогут сделать это только на избирательном участке по месту постоянной регистрации.