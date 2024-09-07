Заплыв на сап-досках в Серебряном Бору перенесен по техническим причинам, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

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"Приносим извинения всем, кто планировал разделить с нами праздник", – уточнили в ведомстве.

О новой дате мероприятия будет сообщено дополнительно. Также в департаменте пожелали горожанам приятно провести выходные и почитать о других мероприятиях, запланированных на текущих выходных.

Костюмированный заплыв на сап-бордах должен был состояться 8 сентября. Мероприятие станет вторым по счету в этом году, ранее аналогичный заплыв прошел в середине июля.