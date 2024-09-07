В Москве нашли краснокнижного кобчика

В Москве обнаружен редкий вид сокола, который обычно обитает на юге России. Над лугом возле Нижнего Царицынского пруда удалось отснять взрослую самку и молодую особь кобчика, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент природопользования.

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Этот вид птиц занесен в Красную книгу России. В основном кобчики гнездятся в Ставропольском крае, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях. Однако в последние несколько лет происходит миграция этих птиц с юга на север.

Обычно кобчики проводят зимовку в Южной Африке либо в Южной Азии, а прилетают в мае.