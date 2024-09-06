Более 1 млн 800 тыс. москвичей проголосовали на выборах в Мосгордуму. Об этом журналистам сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

«На 20:00 результаты: всего выдано бюллетеней по выборам депутатов Мосгордумы восьмого созыва – 1 млн 835 тыс. 87. Из них бумагой – 60 тыс. 447. Мы понимаем, что помимо кампаний по выборам депутатов в Мосгордуму, у нас идет муниципальная кампания в восьми округах ТиНАО и одни выборы муниципальных в Куркино. Озвучу цифры по муниципальным кампаниям. Всего выдано 124 тыс. 737 бюллетеней, из них бумажных – 2 тыс. 99», – сказала Ольга Кириллова.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходят с 6 по 8 сентября. На них доступно электронное голосование как на elec.mos.ru, так и на всех избирательных участках города, где установлены специальные терминалы. Одновременно с этим можно проголосовать с помощью бумажного бюллетеня. При этом москвичи, подавшие заявление для голосования таким образом, смогут сделать это только на избирательном участке по месту постоянной регистрации.