Москвичей предупредили о погодной аномалии

До конца следующей недели в Москве сохранится жаркая летняя погода, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, которые приводит «Интерфакс», температура воздуха в столице будет на 4-6 градусов выше нормы.

Ее (погоду. — NEWS.ru) можно будет ассоциировать на следующей неделе не с сентябрьской погодой, а июльской и с погодой первой половины августа, — рассказал он.

Вильфанд добавил, что такая погодная аномалия связана с перемещением антициклона на восток. Согласно прогнозу синоптика, самым теплым днем на следующей неделе станет понедельник: днем столбики термометров покажут до +27 градусов.

Ранее Вильфанд отмечал, что в Москве и Санкт-Петербурге в ближайшую неделю ожидается по-июльски жаркая погода. По его словам, такая температура в центре Европейской России будет связана с воздействием мощного антициклона.

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До этого синоптик Татьяна Позднякова подчеркнула, что антициклон в Москве перекрыл рекорд по уровню атмосферного давления. Таким образом, 6 сентября в столице стало «самым безоблачным» с 1967 года. При этом в течение дня рост атмосферного давления продолжится, предупредила метеоролог. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозирует, что погода в выходные будет не хуже.